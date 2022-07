„Ik was rusteloos en er gingen zoveel gedachten door mijn hoofd. Ik beeldde mezelf in dat ik zou winnen, dat ik zou verliezen, alles. Omdat ik het nog nooit heb meegemaakt”, zei Kyrgios. „Op dit moment ben ik een stuiterbal en ik kan niet meer wachten. Ja, ik zou willen dat de finale nu al gespeeld zou worden.”

Kyrgios moet nog twee dagen wachten totdat hij weer in actie mag komen. Zondag neemt hij het op tegen Novak Djokovic. „Ik weet wat ik moet doen om te kalmeren. Er zijn nog een paar dagen te gaan en hopelijk kan ik vannacht beter uitrusten, bijvoorbeeld met een beetje kamillethee.”

Groot podium

Eigenlijk zou Kyrgios vrijdagmiddag aantreden tegen 22-voudig grandslamkampioen Rafael Nadal, maar die meldde zich af voor het duel. De Spanjaard heeft last van een buikspierblessure. „Het is niet de manier waarop ik naar de finale wilde, want ik wilde die wedstrijd heel graag spelen. We hebben elkaar allebei een keer verslagen en ik was benieuwd naar het derde hoofdstuk”, zei de nummer 40 van de wereld.

„Je wilt niet dat iemand die zoveel heeft betekend voor de sport zoiets overkomt. Hij heeft dit jaar zoveel gespeeld en slopende maanden achter de rug. Ik hoop dat hij herstelt en ik weet zeker dat ik hem nog een keer op een groot podium zal treffen.”

