’Schotse clubs moeten excuses maken voor seksueel misbruik’

De Schotse voetbalbond (SFA) gaf in 2016 opdracht voor een onderzoek na een „ongekend” aantal beschuldigingen van seksueel misbruik, dat plaatsvond in met name de jaren zeventig, tachtig en de vroege jaren negentig.

In het onderzoek zijn honderden mensen benaderd. Daarvan hebben 33 slachtoffers persoonlijke getuigenissen gegeven over schrijnende incidenten waaronder seksueel misbruik en verkrachting. Clubs als Rangers, Hibernian en Motherwell werden genoemd in de getuigenissen, net als Celtic Boys Club, de jeugdclub die nauwe banden heeft met topclub Celtic.

In het rapport van de onafhankelijke commissie voor seksueel kindermisbruik worden „alle betrokken clubs en organisaties opgeroepen duidelijk, onvoorwaardelijk en openbaar verantwoording af te leggen en excuses te maken aan al diegenen die slachtoffer zijn geworden van het misbruik.”

„Dit moet niet het eindpunt zijn van de reis, maar een kritisch knooppunt waarop het werk dat nu is gedaan wordt voortgezet”, zei commissievoorzitter Martin Henry. Hij zei ook te hopen dat de publicatie van het rapport de slachtoffers een gevoel van persoonlijke gerechtigheid geeft.

Directeur Ian Maxwell van de Schotse voetbalbond SFA liet weten ernstig geschokt te zijn door de inhoud van het rapport en vooral door de traumatische ervaringen die de jonge spelers hebben moeten doorstaan. „Ik bied nogmaals mijn excuses aan namens het Schotse voetbal aan al diegenen die het slachtoffer zijn geweest van misbruik in onze nationale sport.”

De voetbalclubs Hibernian en Motherwell hebben eveneens spijt betuigd en excuses aangeboden. Celtic en Rangers hebben nog niet gereageerd op het rapport.