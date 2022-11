Premium Het beste van De Telegraaf

’Voor mij is het nu genoeg geweest’ Trok volleybalcoach Avital Selinger zelf zijn conclusies of werden die voor hem getrokken?

Door Lisa Schoenmaker

Bondscoach Avital Selinger tijdens het WK bij het duel met Kenia. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het hing na het teleurstellend verlopen WK in eigen land al in de lucht, maar nu is de kogel definitief door de kerk. Avital Selinger is niet langer de bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De 63-jarige oefenmeester heeft zijn conclusies getrokken. Of werden die voor hem getrokken?