’Klaas-Jan Huntelaar lijkt me een heel goede mentor’

„Niet dat hij zijn allerbeste tijd heeft gehad bij Real Madrid, maar ik vind hem wel een heel interessante speler. Hij oogt onvermoeibaar en speelt nu nog steeds een belangrijke rol bij Ajax. De laatste jaren hebben ze in Amsterdam jammer genoeg hun beste spelers verkocht en daar zijn nieuwe talenten voor in de plaats gekomen. Huntelaar kan jonge spelers als Antony en Traoré als geen ander begeleiden. Volgens mij is hij een heel goede mentor.”

Carlsen draagt Ajax sowieso een warm hart toe. Hij bezocht meerdere wedstrijden van de Amsterdamse club. Zijn meest gedenkwaardige was het heenduel van de achtste finales van de Champions League in 2019 met Real Madrid in de Johan Cruijff ArenA. Ajax verloor met 1-2, maar was een paar weken later heer en meester in Santiago Bernabeu en schakelde De Koninklijke uit.

„Ik weet nog dat ik blij was met het resultaat in Amsterdam, maar het was al wel duidelijk dat Ajax toen het betere team was. Nadat ze Madrid hadden verslagen, gunde ik ze ook die fantastische beker. Mijn hart brak toen ze in de halve finale werden uitgeschakeld door Tottenham. Zo zuur”, aldus Carlsen.

Carlsen arriveert vrijdag in Wijk aan Zee voor het Tata Steel-schaaktoernooi. De beste schaker ter wereld neemt voor zeventiende keer deel en was slecht dertien jaar toen hij voor de eerste maal acte de présence gaf. Klik op onderstaande link voor een interview met schaaktopper Carlsen.