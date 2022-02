Max Verstappen woensdag direct in actie in Barcelona

Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez reden afgelopen week al even in hun nieuwe auto tijdens een zogenaamde shakedown op Silverstone. Op zo’n filmdag mag echter niet meer dan honderd kilometer worden afgelegd en wordt er gebruikgemaakt van demobanden.

Tijdens de testdagen is het zaak om zoveel mogelijk data te verzamelen en de activiteiten op het asfalt te vergelijken met de eerdere bevindingen in de windtunnel, om de auto zo te optimaliseren richting de start van het seizoen.

Shakedown

Het is vooralsnog Red Bulls bedoeling dat Verstappen de hele woensdag in actie komt, donderdag stapt Pérez in en op vrijdag verdeelt het tweetal de tijd. Coureurs mogen dagelijks in actie komen tussen 9.00 uur en 13.00 uur en tussen 14.00 uur en 18.00 uur.

De testdagen in Barcelona zijn niet toegankelijk voor publiek. Voor de teams gelden de eerste dagen met de totaal veranderde auto’s als een soort uitgebreide shakedown. Media zijn wel welkom. De ’aftastdagen’ op het Circuit de Catalunya worden evenwel niet live uitgezonden, al worden er aan het einde van de dag wel beelden verspreid.

Van 10 tot en met 12 volgen ook nog drie testdagen in Bahrein. Daar zijn wel toeschouwers welkom en die tests worden ook live in beeld gebracht. Op 20 maart staat in Bahrein de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen op de rol.