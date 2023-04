Dít zijn de opstellingen van PSV en Ajax voor de topper in de Eredivisie

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ruud van Nistelrooy Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - Ibrahim Sangaré keert zondag terug in het basiselftal van PSV. De Ivoriaanse middenvelder krijgt in de topper tegen Ajax van trainer Ruud van Nistelrooy de voorkeur boven Érick Gutiérrez. Sangaré was de laatste drie competitiewedstrijden reserve.