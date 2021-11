Arne Slot heeft goede hoop op aanwezigheid Justin Bijlow tegen PEC Zwolle

Kopieer naar clipboard

Justin Bijlow. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft goede hoop dat Justin Bijlow zondag mee kan doen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De doelman ontbrak dinsdag in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0) omdat hij niet fit was. Jasper Cillessen nam zijn plek onder de lat in.