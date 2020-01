Ajax-spelers Onana en Tagliafico in speciaal gezelschap

Het is de bedoeling dat de spelersraad minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt voor overleg. De raad bestaat uit veertien mannen en vrouwen.

Behalve de twee Ajacieden zitten bekende topvoetballers als de Italiaan Giorgio Chiellini (Juventus) en de Belg Vincent Kompany (Anderlecht) in de raad. De vrouwen worden vertegenwoordigd door onder anderen de Engelse spits Jodie Taylor en de Japanse aanvoerster Saki Kumagai. Opvallend is de aanwezigheid van veel keepers, met naast Onana ook Kevin Trapp, Rui Patricio, Eiji Kawashima en Gabriela Garton.

„Samen met deze spelers zullen we de stem van de voetballers wereldwijd versterken”, zegt Jonas Baer-Hoffmann, de nieuwe secretaris-generaal van FIFPro die deze functie heeft overgenomen van Theo van Seggelen. „Aangezien het profvoetbal zich mondiaal in hoog tempo ontwikkelt, is deze nieuwe raad belangrijker dan ooit.”