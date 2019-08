Tegenvaller voor hockeysters op EK

Twee dagen eerder hield ook België titelverdediger Oranje al op 1-1. Nederland sluit de poulefase woensdag af tegen Rusland, dat zaterdag met 1-0 van Spanje verloor en het later op maandag tegen België opneemt. De nummers 1 en 2 uit groep A plaatsen zich voor de halve finales.

Spanje houdt stand

Caia van Maasakker bracht Oranje vanuit een strafcorner al in de vijfde minuut op voorsprong. Een eenvoudige zege leek daarmee in de maak, maar één minuut later was het alweer gelijk. Begona Garcia rondde, op de grond liggend, een counter van de Spaanse vrouwen goed af. Nederland kreeg daarna, met name uit strafcorners, kansen om weer op voorsprong te komen. Spanje hield echter stand. Drie minuten voor tijd sloeg Lidewij Welten de bal tegen de doelpaal.

Het onverwachte puntenverlies zorgde voor ontevreden gezichten bij het Nederlandse team, dat eind juni in Amstelveen nog de de eerste editie van de Pro League won. „We hebben 22 keer op doel geschoten en r gaat er maar ééntje in. Dat is niet goed. We hadden er vier of vijf moeten maken”, zei Annan tegen de NOS. „We scoren dit jaar minder vaak dan vorig jaar. Dat kunnen we niet zomaar oplossen. Bij vlagen spelen we heel goed hockey. Het was sowieso beter dan de vorige wedstrijd.”

Het was de 35e ontmoeting tussen de Nederlandse en Spaanse hockeysters. Oranje won 28 keer, vijf duels eindigden onbeslist en Spanje was twee keer de beste. De doelcijfers zijn na maandag 106-22.