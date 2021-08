’Lionel Messi tekent spoedig contract in Parijs’

De doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant stelt dat de medische keuring van de 34-jarige Argentijnse spelmaker zondagavond of uiterlijk maandagochtend al is. Argentijnse bronnen melden de krant dat er bijna een deal is.

Messi had bij FC Barcelona willen blijven, maar vanwege regelgeving mag de Spaanse club geen nieuw contract met hem afsluiten. De Zuid-Amerikaan lichtte zondag zijn afscheid toe en hield het daarbij niet droog. Messi zei desgevraagd dat Paris Saint-Germain een van de opties is om dit seizoen te gaan voetballen, maar volgens de voetballer is er geen akkoord en is er ook veel belangstelling van andere clubs.

Bij Paris Saint-Germain zou hij herenigd worden met zijn oud-ploeggenoot Neymar. Ook treft hij daar Kyllian Mbappé. De drie zouden samen een van de meeste getalenteerde aanvalslinies uit de voetbalhistorie kunnen vormen.

Coach Mauricio Pochettino, een landgenoot van Messi, hintte al op de komst van de Argentijn. „De club is aan het werk gegaan. We hebben vertrouwen in sportief directeur Leonardo en in de voorzitter opdat ze de ploeg zullen versterken.”