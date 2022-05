Matthijs de Ligt reageert emotioneel op overlijden Raiola: ’We waren je zonen, je familie’

Zo neemt Matthijs de Ligt zondagavond de tijd om te reageren op het overlijden van zijn belangenbehartiger. De verdediger schrijft: „Ik ben er eigenlijk helemaal niet klaar voor om dit bericht te schrijven en weet niet of ik dat ooit zal zijn. Dit is te vroeg voor ons spelers, voor je familie, maar vooral voor jezelf. Je had nog zoveel dromen, en zoveel dingen te doen.” De verdediger blikt ook terug op hetgeen Raiola voor hem betekende. „Soms dacht ik dat je gek was als je me je plannen vertelde, maar uiteindelijk had je altijd gelijk. Je wist hoe de wereld werkte. Je noemde ons wel je ’zonen’, en nu is de beurt aan ons om te zorgen voor het allerbelangrijkste: je familie.”

Grote Europese voetbalclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan betuigden op Twitter hun medeleven. „Een charismatische sportmakelaar is vandaag na een ziekte overleden. De club betuigt bij monde van haar voorzitter haar deelneming aan zijn familie en vrienden”, reageerde de Parijse topclub PSG.

Ook Mario Balotelli heeft gereageerd op het overlijden van de zaakwaarnemer. „Je zal altijd bij me zijn in het leven en in het voetbal. Je hulp, advies, grappen en strategieën zullen altijd in mijn hoofd blijven. Ik hou van je en zal altijd van je houden als een tweede vader. Ik weet dat je van bovenaf altijd aanwezig zal zijn in ons leven. Goede reis Mino.”

Mino Railo met een van zijn cliënten Mario Balotelli. Ⓒ ANP/HH

Mark van Bommel staat ook stil bij de dood van Raiola. De Nederlander liet zich als speler en als trainer begeleiden door ’de beste zaakwaarnemer in de wereld’. ,,Een fenomeen”, schrijft Van Bommel op Instagram. ,,Onbeschrijflijk wat je voor mij en onze familie gedaan hebt. Niet alleen aan de onderhandelingstafel, je advies over allerlei andere zaken dan voetbal waren altijd goed en slim. De steun bij mijn eerste wedstrijd voor AC Milan. In de kleedkamer, voor en na de wedstrijd, en tijdens de warming up op het veld.. Dat kan alleen jij!”

Raiola, geboren in Italië maar opgegroeid in Haarlem, was een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld. Hij was de zaakwaarnemer van bekende voetballers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en andere Nederlandse internationals als Denzel Dumfries, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal. Ook behartigde hij de belangen van Ajacieden Noussair Mazraoui en Brian Brobbey.

PSV reageerde ook via Twitter. „PSV schrikt enorm van het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht Mino.” Ook de KNVB reageerde geschokt. „We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.”

De Noorse spits Haaland, een van de meeste gewilde spelers van dit moment, plaatste als eerbetoon op zijn Instagram-account een foto van hem met Raiola. „De beste”, was het korte bijschrift. Eerder had zijn vader Alfie, die ook bij de contractbesprekingen is betrokken, hetzelfde gedaan. Haaland maakte zaterdag voor Borussia Dortmund een hattrick tegen VfL Bochum.