Voetbalwereld reageert op overlijden ’charismatisch sportmakelaar’ Raiola: ’De beste’

Grote Europese voetbalclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan betuigden op Twitter hun medeleven. „Een charismatische sportmakelaar is vandaag na een ziekte overleden. De club betuigt bij monde van haar voorzitter haar deelneming aan zijn familie en vrienden”, reageerde de Parijse topclub PSG.

Raiola, geboren in Italië maar opgegroeid in Haarlem, was een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld. Hij was de zaakwaarnemer van bekende voetballers als Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en andere Nederlandse internationals als Denzel Dumfries, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal. Ook behartigde hij de belangen van Ajacieden Noussair Mazraoui en Brian Brobbey.

PSV reageerde ook via Twitter. „PSV schrikt enorm van het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht Mino.” Ook de KNVB reageerde geschokt. „We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.”

De Noorse spits Haaland, een van de meeste gewilde spelers van dit moment, plaatste als eerbetoon op zijn Instagram-account een foto van hem met Raiola. „De beste”, was het korte bijschrift. Eerder had zijn vader Alfie, die ook bij de contractbesprekingen is betrokken, hetzelfde gedaan. Haaland maakte zaterdag voor Borussia Dortmund een hattrick tegen VfL Bochum.