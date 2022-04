Eagles vergroot degradatiezorgen PEC in IJsselderby

Het vuurwerk vooraf werd gevolgd door vuurwerk op het veld, want de IJsselderby kende een sprankelende openingsfase met kansen over en weer. Ogechika Heil en Isac Lidberg kregen grote kansen voor Go Ahead, terwijl aan de overzijde Djavan Anderson de lat trof en Oussama Darfalou de bal in kansrijke positie in het zijnet plaatste.

Go Ahead had in de aanloop naar de derby een gevoelige aderlating geleden. Middenvelder Luuk Brouwers, een van de uitblinkers dit seizoen en na de zomer actief voor FC Utrecht, ontbrak door een enkelblessure. Heil verving de Brabander in de basis van Go Ahead.

Leedvermaak

Bij PEC Zwolle keerde Oussama Darfalou terug in de basis na een blessure en Yuta Nakayama na een schorsing. Daar tegenover stond het wegvallen van Mustafa Saymak door een knieblessure en Thomas van den Belt door een schorsing. Beiden hadden in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode tegen FC Twente nog in de basis gestaan bij de Zwollenaren.

De penibele positie van PEC Zwolle zorgde ervoor dat de druk op de derby extra groot was. Het elftal van Dick Schreuder wist zich na de winterstop omhoog te werken, verliet even de laatste plaats, maar begon na nederlagen tegen Feyenoord en FC Twente toch weer als hekkensluiter aan de burenruzie. Go Ahead heeft tien punten meer en lijkt zich geen grote degradatiezorgen meer te moeten maken, waar het in Zwolle vijf voor twaalf is, ook door het loodzware programma met nog confrontaties met AZ, Ajax en PSV in de laatste zes speelronden.

Na een uur spelen lag de wedstrijd even stil nadat supporters van PEC achter het doel van Go Ahead-keeper Noppert rookbommen afstaken. Ⓒ Erik Pasman

Voor PEC Zwolle was het een absolute must om de derby te winnen om zo weer de wind in de zeilen te krijgen in de strijd tegen degradatie. Go Ahead-trainer Kees van Wonderen, na dit seizoen actief bij SC Heerenveen, gaf vooraf aan, dat hij hoopte dat PEC erin blijft, zodat er ook komend seizoen twee IJsselderby’s gespeeld kunnen worden, maar zo denkt niet iedereen erover. Er is in Deventer ook genoeg leedvermaak over de dreigende afzink van de grote rivaal.

Blufpoker

Na rust toonde PEC Zwolle meer de wil om te winnen dan de gasten uit Deventer, die eerder dit seizoen in eigen huis met 1-0 te sterk waren geweest. Trainer Dick Schreuder, die het team vanuit schier uitzichtloze positie dit seizoen weer aan de praat heeft gekregen, besefte dat alleen een zege Zwolle kon helpen en ging vol op de aanval spelen. Niet zoals veel trainers doen in de slotfase, maar al in de 64e minuut gaf hij een offensieve impuls door de aanvaller Gervane Kastaneer, Luka Adzic en Slobodan Tedic erin te brengen en verdediger Maikel van der Werff, middenvelder Pelle Clement en wingback Djavan Anderson eruit te halen.

Het blufpoker van Schreuder werkte, want PEC Zwolle kreeg de overhand in de partij, alleen het aloude euvel van de gebrekkige afwerking stak weer de kop op. Daishawn Redan kreeg meteen een goede kans, maar schoof voorlangs, terwijl even later Sai van Wermeskerken de paal trof. De rebound werd weliswaar benut door Kastaneer, maar die deed dat vanuit buitenspelpositie. Met de moed der wanhoop bleef PEC Zwolle de aanval zoeken, maar er kwamen geen kansen meer en de gifbeker moest helemaal geleegd worden, toen in blessuretijd ex-PSV’er Rommens de bal fraai in het Zwolse doel plaatste. Daarmee heeft PEC Zwolle weer drie nederlagen op rij geleden en wordt het een heidens karwei om nog degradatie af te wenden.