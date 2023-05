Rotterdam in extase: Feyenoord grijpt zestiende landstitel!

Het volksfeest dat nu zo’n 24 uur lang losbarst is net zo groot als de verbazing en totale verwondering dat een trainer na het vertrek van 16 spelers en met een mini-koffertje aan euro’s – los van een handvol zelf opgeleide voetballers – in staat is geweest om van Feyenoord een echte kampioensploeg te smeden en de club voor het eerst in zes jaar weer regelrecht naar de Champions League leidt.

Stadion explodeert al vroeg

Oussama Idrissi liet De Kuip al vroeg exploderen, toen hij na een kwartiertje met een van zijn typerende acties en een een-tweetje met Mats Wieffer achter Go Ahead Eagles-keeper Jeffrey de Lange knalde. Een paar minuten later gaf wie anders dan topscorer Santiago Gimenez het feest de gouden omlijsting door na een omhaal van de Braziliaan Paixao met een reuzenknal de bal hoog in de touwen te werken: 2-0.

Die goal van Gimenez staat symbool voor de ontwikkeling van de spits en het complete elftal. Uit het niets gekomen, klaargestoomd voor het grote werk door Slot en zijn staf en uitgegroeid tot een absolute hit. Precies dus zoals heel veel spelers binnenkwamen, of ze nu Szymanski, Hancko, Wieffer of Paixao heten. Aan iedereen is wel gesleuteld, en iedere speler heeft de verwachtingen van coaches en supporters overtroffen.

Topschutter Gimenez

Toch is Gimenez wel de overtreffende trap, hij is de topschutter geworden die Feyenoord nodig had. Eentje die de sfeer en het karakter van de club als geen ander aanvoelt. Die pal boven de Erasmusbrug met uitzicht op de havens woont en wiens vriendin Fer Serrano, de Mexicaanse met haar vele volgers op social media, is uitgegroeid tot de grootste ambassadeur van Feyenoord en Rotterdam.

In de Johan Cruijff ArenA zat ze als enige spelersvrouw stiekem met een Feyenoord-shirt onder haar jasje bij de Klassieker. Voor de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead vertelde ze dat ze het liefst haar vriend ’Santi’ aanmoedigt in vak S, tussen de harde kern van Feyenoord in. „Daar wil ik staan, die gasten zijn zo fanatiek, daar wil ik echt tussen”, zei ze.

Ze speelt het niet, ze is gewoon net zo gek als de meest fanatieke supporters, met wie ze al uren voor de wedstrijd vanaf de Erasmusbrug naar het stadion wilde lopen. Dat schoot niet op, want de halve wereld wilde met haar op de foto. En dus sprong ze maar achterop bij een Rotterdammer die op de fiets passeerde.

Coen Moulijn

Het lijkt ondenkbaar dat een halve eeuw geleden de vrouw van Coen Moulijn of Ove Kindvall op een bagagedrager van een supporter naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord zou zijn gereden. Maar het past allemaal bij de vrolijkheid die een voetbalploeg aan zijn achterban en de stad heeft geschonken.

In alle vroegte scheerden de watertaxi’s zondagochtend al over de golven van de Maas, waren de bussen en metro’s al gevuld met rood-witte shirts. Nooit eerder liep Rotterdam zó vroeg uit voor het kampioensduel. Elk kampioenschap heeft zijn eigen verhaal, maar het onverwachte is voor Feyenoord het mooiste aan juist dit kampioensverhaal.

Met Slot staat er bovendien een trainer aan het roer die niet is meegegaan in de ontstane euforie na de overwinning op Ajax in de ArenA. Hij bleef professioneel tot het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout in De Kuip, waar vóórde wedstrijd het grootste voetbalspandoek ter wereld werd onthuld. Geen Mourinho-sprintjes in zijn coachvak, geen ophitsende gebaren naar zijn eigen aanhang en geen vreugdedans voordat de titel echt binnen was.

Ontlading bij Slot

Na het eindsignaal was daar wél de ontlading, met zijn assistenten John de Wolf, Marino Pusic, Sipke Hulshoff en keeperscoach Khalid Benlahsen. Hij betrok ze er allemaal bij. Het hele seizoen heeft hij ze ook allemaal een flinke rol gegeven, al bleef hij zelf altijd de touwtjes stevig in handen houden.

Voor Slot telde maar één ding: Feyenoord met attractief voetbal dominant te laten zijn in de Eredivisie en in Europa. Daarom was de wonderschone 3-0 van Igor Paixao ook geen toevalstreffer. Het was een doelpunt (hoog krullend in de kruising), dat de smaak van het Arne Slot-voetbal van Feyenoord droeg: wonderschoon, gedurfd en voortgekomen uit eigen initiatief.

In het laatste half uur liet de coach een paar mannen die op de bank moesten beginnen maar ook een wezenlijke bijdrage aan de titel hebben invallen. Alireza Jahanbakhsh en Quinten Timber vervingen Paixao en Szymanski. Ze voelden de waardering en genoten net zo hard mee van het rood-witte volksfeest.

