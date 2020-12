Ronald Koeman ontmoet Valencia: ’Niet mijn beste herinnering als coach’

„Valencia is niet mijn beste herinnering als coach. Ik heb daar wellicht wat slechte beslissingen genomen toen ik daar was”, zei de 57-jarige oefenmeester. „Het was een kort verblijf, maar we wisten in ieder geval de beker te winnen.”

Valencia is een lastige club, legde Koeman uit. „Ze hebben veel veranderingen ondergaan in de afgelopen vijftien jaar en het is niet een rustige omgeving om te werken.” Sinds Koeman werd ontslagen in Valencia werden er bij de club in twaalf jaar twaalf coaches aangesteld.

FC Barcelona won aan zelfvertrouwen na de zege op Real Sociedad van afgelopen woensdag en staat vijfde op zes punten van koploper Atlético Madrid. Koeman riep zijn ploeg op verder te bouwen op het goede moment en meer meedogenloos te zijn in de afronding. „We willen elke wedstrijd spelen zoals tegen Real Sociedad en ik hoop dat we op die weg kunnen blijven”, keek hij vooruit.

„Iedere wedstrijd hangt van onszelf af en we moeten spelen met dezelfde concentratie en energie. We zijn een team dat veel kansen creëert en geweldig aanvallend voetbal speelt, maar we moeten leren om wedstrijden eerder te beslissen.”