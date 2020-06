Wie komt Ziyech tegen bij Chelsea?

Hakim Ziyech in duel met Chelsea-aanvoerder Cesar Azpilicueta. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hakim Ziyech (27) is vanaf woensdag officieel een ’Blue’. Het contract van de Ajacied bij zijn nieuwe club Chelsea gaat in op 1 juli. Met wie gaat de Tovenaar van Amsterdam in Londen proberen magie te creëren?