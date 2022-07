Blessurespook achtervolgt Mark Parsons: ’Het ziet er niet goed uit’

Sari van Veenendaal (schouder) en Aniek Nouwen (enkel) raakten tijdens het duel met Zweden (1-1) geblesseerd en moesten ter controle naar het ziekenhuis. Volgens Parsons zag het er ’niet goed’ uit. Zondagavond kon de KNVB nog niet zeggen hoe ernstig de schade exact is.

Stefanie van der Gragt liep een ribblessure op en trainde zondag niet mee. Wel keek ze toe. Op de vraag hoe ze zich voelde, maakte ze door een open hand heen en weer te kantelen duidelijk dat het nog niet top ging. Vivianne Miedema verbaasde zich zaterdag al dat de robuuste verdediger het duel had uitsgespeeld, en dan laten dergelijke klachten zich dagen later vaak pas écht voelen. Het lijkt niet daarom aannemelijk dat Van der Gragt woensdag alweer kan spelen.

De ernst van de blessure van Van Veenendaal laat zich nog raden, maar volgens Parsons ziet het er niet goed uit Ⓒ ANP/HH

Thuisquarantaine

Zondag werd ook bekend dat Jackie Groenen voorlopig in zelfisolatie moet vanwege een positieve coronatest. In theorie zou ze haar quarantaineperiode in eigen huis kunnen uitzitten. De voetbalvrouwen verblijven tijdens het EK in Worsley, een dorpje op ongeveer tien minuten van het appartement van de 88-voudig international. De middenvelder woont sinds 2019 in Manchester, waar ze voetbalt voor United.

Het EK is nog niet per se voorbij voor Groenen. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan ze weer aansluiten bij de selectie. De voetbalbond voert alleen tests uit als spelers kampen met symptomen. Interviews worden vanaf nu wel weer met anderhalve meter afstand of digitaal gedaan. Opvallend was dat de spelers na het duel nog uitgebreid knuffelden met naasten op de tribunes.