Pascal Struijk in beeld bij Leicester en Napoli

Struijk staat tot de zomer van 2024 onder contract bij Leeds, dat twaalfde staat in de Premier League.

Ook Roberto Martinez is gecharmeerd van Struijk. De Belgische bondscoach sprak met de in Deurne geboren verdediger en probeert hem te verleiden voor de Rode Duivels in plaats van Oranje te kiezen. Mogelijk ontvangt Struijk in maart al een Belgische uitnodiging.