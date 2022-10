Premium Het beste van De Telegraaf

In verleden werden schorsingen van 24 duels, 8 maanden en 2,5 jaar uitgedeeld Karsdorp lijkt te ontsnappen, maar deze spelers kwamen minder goed weg na akkefietje met arbiter

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Rick Karsdorp hoeft niet te vrezen voor een schorsing. In het verleden zijn er wel voetballers gestraft die fysiek de confrontatie aangingen met een scheidsrechter. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Rick Karsdorp lijkt opgelucht adem te kunnen ademhalen. De voetballer van AS Roma gaf zondagavond na afloop van de wedstrijd tegen Napoli (0-1 verlies) arbiter Massimiliano Irrati een forse duw. Daarmee leek hij risico te lopen op een zware schorsing. Maar de scheidsrechter bood een dag later zijn excuses aan omdat hij op de tenen van de speler was gaan staan.