Nederlands elftal kent geen enkele moeite met Gibraltar

Bondscoach Louis van Gaal had voor het treffen een basisplaats ingeruimd voor Noa Lang. De jonge speler van Club Brugge maakte vorige week als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal en verscheen tegen Gibraltar dus voor het eerst in de Oranje-basis. Hij verving Cody Gakpo die tijdens het duel met Letland (0-1 zege) door een botsing een hersenschudding heeft opgelopen.

Op het middenveld keerde Georginio Wijnaldum terug van een schorsing. Dat ging ten koste van Guus Til, die vrijdag in Riga niet wist te overtuigen.

Virgil van Dijk vier zijn goal. Ⓒ ProShots

Gemiste én gemaakte penalty

Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat Oranje op jacht ging naar een monsterscore. Al na twee minuten stichtte de equipe van Van Gaal het eerste gevaar en binnen tien minuten mochten de fans in De Kuip voor het eerst juichen. Virgil van Dijk kopte de bal hard binnen uit een hoekschop van Memphis Depay.

Niet veel later kreeg Memphis de uitgelezen kans om de score vanaf de penaltystip te verdubbelen, maar de goalie van Gibraltar redde knap. Toch duurde het niet lang voordat de Barcelona-speler zijn goal te pakken had. Na een mooie actie van Lang vond Davy Klaassen de vrije Memphis die van dichtbij binnen kon tikken: 2-0.

Ook de 3-0 kwam op naam van de aanvaller van Barcelona. Voor de tweede keer maandagavond ging de bal op de stip, na weer een handsbal. Dit keer faalde Memphis niet en kon de goalie van Gibraltar het leer enkel horen suizen. Samen met Ronald Koeman heeft hij nu de meeste (7) penalty’s benut in het shirt van Oranje.

Danjuma luistert rentree op met goal

Na rust liep Oranje nog verder weg bij Gibraltar. Met een rake kopbal tekende Denzel Dumfries razendsnel in de tweede helft voor de vierde Nederlandse goal. Wederom ging er een knappe actie van Lang aan vooraf.

Een halfuur voor tijd kwam Arnaut Danjuma Groeneveld binnen de lijnen die zich met een aantal prachtige acties direct liet zien. De speler van Villarreal werd na drie jaar afwezigheid zaterdag weer opgeroepen door Van Gaal, nadat duidelijk werd dat Gakpo deze interlandperiode niet meer in actie kon komen. Ondertussen bracht de bondscoach van Gibraltar de 40-jarige (!) Lee Casciaro in het veld.

Arnaut Danjuma Groeneveld viel uitstekend in tegen Gibraltar. Ⓒ HH/ANP

Met nog een een kwartier te gaan luisterde Danjuma zijn rentree in het Nederlands elftal op met een goal. Op aangeven van de andere invaller Wout Weghorst tekende hij voor de 5-0. Ook invaller Donyell Malen pikte nog zijn goaltje mee. Vlak voor tijd tekende hij voor de eindstand: 6-0.

Met nog twee wedstrijden te gaan gaat Oranje met negentien punten aan de leiding in poule G. Noorwegen heeft twee punten minder dan het Nederlands elftal en Turkije volgt op de derde plaats met dertien punten.

Noorwegen met klein verschil voorbij Montenegro

Noorwegen blijft in de strijd om kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in het spoor van Nederland. Het land won in Oslo moeizaam van Montenegro, 2-0. De achterstand op Oranje is daardoor nog steeds 2 punten, met nog twee duels te gaan. De Noren hebben onder meer nog de uitwedstrijd tegen Nederland op het programma staan.

Mohamed Elyounoussi zette Noorwegen na bijna een half uur op voorsprong. De speler van Southampton scoorde met het hoofd, nadat Stefan Strandberg de bal ook al koppend voor het doel had gebracht. Enkele minuten eerder was er al een mogelijkheid voor Mats Møller Dæhli geweest, maar hij zag doelman Matija Sarkic fraai redden.

In het tweede deel werd Montenegro sterker. Na ongeveer een uur kreeg Adam Marusic een aardige kans op de gelijkmaker, maar hij liet de bal vlak voor keeper Ørjan Nyland van de voet springen. In extra tijd maakte opnieuw Elyounoussi er 2-0 van. De tegenstander had toen een man minder op het veld, na de rode kaart voor Marko Vesovic enkele minuten eerder.

Topschutter Erling Haaland ontbrak wegens een blessure bij de Noren.

Turkije ver in extra tijd toch nog voorbij Letland

Turkije doet toch nog mee in de strijd om rechtstreekse kwalificatie voor het WK. Het land won in de groep van Oranje van Letland, door een doelpunt ver in extra tijd: 1-2.

De Turken hebben daardoor nog steeds 4 punten achterstand op Nederland en 2 op Noorwegen.

In de 70e minuut kwam Letland op voorsprong. Met een eigen treffer was Merih Demiral daarvoor verantwoordelijk. Serdar Dursun maakte enkele minuten later gelijk, waarbij Cengiz Ünder goed was voor de voorbereiding. In de negende minuut van de blessuretijd benutte Burak Yilmaz een strafschop, 1-2.

Orkun Kökçü van Feyenoord was basisspeler bij Turkije. De middenvelder werd na ruim een uur vervangen.