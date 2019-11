Berghuis doet oproep aan Legioen

„Als we nog wat willen in Europa, dan moeten we deze wedstrijd winnen. Ik verwacht niet dat de tegenstander heel anders zal spelen dan in de heenwedstrijd. We speelden niet goed, maar we weten wat de zwaktes van Young Boys zijn. Daar zullen we van moeten profiteren. We hebben mensen in huis om het verschil te maken”, aldus Berghuis.

Feyenoord verloor in Zwitserland met 2-0, maar de aanvaller denkt dat een volle Kuip mede het verschil kan maken. Berghuis: „Als wij het op de mat laten zien, dan komt het stadion er vanzelf achter te staan. We zullen vanaf de eerste minuut ons moeten laten gelden aan het publiek. We hopen op een uitverkocht huis, vooral omdat dit zo’n belangrijke wedstrijd voor ons is.”

Bij een zege op Young Boys houdt Feyenoord de kansen op Europese overwintering in eigen hand.