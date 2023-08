Leeuwinnen voelen zich bestolen door Franse toparbiter Frappart: ‘Zuivere penalty’

WELLINGTON - Volgens Lineth Beerensteyn was er geen twijfel over mogelijk: de gooi van Irene Paredes, waardoor zij na een uur in het strafschopgebied tegen de grond werd gewerkt, was ’een zuivere penalty’. Die werd in de tweede helft van het kwartfinaleduel tussen Spanje en Nederland aanvankelijk ook door de Stephanie Frappart gegeven, maar de ’VAR’ draaide die beslissing van de Franse toparbiter terug. Beerensteyn voelt zich bestolen.

Stephanie Frappart gaf hier een strafschop aan Lineth Beerensteyn, maar kwam na ingrijpen van de VAR op die beslissing terug. Ⓒ Soccrates