Arantxa Rus beloont goede week met winst WTA-toernooi

Door het bereiken van de finale op het Spaanse graveltoernooi had de beste tennisster van Nederland zich al verzekerd van een terugkeer in de mondiale top 100.

„Het was een erg goede wedstrijd, een geweldig gevecht”, zei Rus na afloop. „De eerste set was erg lang en had beide kanten op kunnen vallen. Ik heb voor ieder punt gevochten en ben gefocust gebleven op mijn eigen spel.”

Voor Rus is het de grootste titel uit haar loopbaan. „Ik doe al vele, vele jaren mee en het niveau is hoger en hoger geworden. Er zijn een hoop goede speelsters en aankomende speelsters, je moet op alle vlakken goed zijn.”

Voor Rus is het de tweede toernooizege in 2023. Ze was eerder in maart de beste op het ITF-toernooi in Anapoima in Colombia.