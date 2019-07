Opmerkelijk moment Klaassen: ’Fans lopen gewoon weg’

„Claudio Pizarro is hier echt een grote legende”, vertelt de Nederlandse middenvelder over zijn 40-jarige medespeler.

„Hij is bezig aan zijn vierde periode bij Werder en heel geliefd. Als wij trainen en hij naar binnen gaat voordat het laatste partijtje begint, lopen de fans gewoon weg van de training. Niemand kijkt meer naar de rest van het team”, aldus de oud-Ajacied die zich met zijn Duitse club in het zweet werkt in Oostenrijk.

