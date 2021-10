Ajax-aanvaller Antony weer opgeroepen voor Brazilië

Antony debuteerde begin deze maand als invaller tegen Venezuela in de ’Seleção’, het A-elftal van Brazilië, en maakte direct een doelpunt.

De rechtsbuiten van Ajax mocht daarna nog twee keer invallen. Brazilië is nog altijd ongeslagen in de WK-kwalificatie en koerst met 31 punten uit elf wedstrijden af op deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar. De ploeg van Tite speelt op 11 november in São Paulo tegen Colombia en vijf dagen later in San Juan tegen Argentinië, de nummer 2 in de poule met 25 punten.

Antony komt tegen Argentinië mogelijk zijn teamgenoten Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez van Ajax tegen.

Philippe Coutinho (FC Barcelona) keert na een jaar afwezigheid terug in de Braziliaanse selectie. Tite riep 23 spelers op, onder wie Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Roberto Firmino, Casemiro en Gabriel Jesus.