Tsjechische tennisbond organiseert speciaal toernooi voor eigen speler

Onder anderen Karolina Pliskova, Petra Kvitova en de mannen van het Daviscupteam doen daaraan mee. De partijen worden van 26 tot en met 28 mei zonder publiek op de tribunes gespeeld in Praag, maar wel uitgezonden op tv en ze zijn via een livestream ook op internet te volgen. „Ik kijk ernaar uit om voor het eerst in lange tijd weer een toernooi te spelen”, zegt Kvitova, tweevoudig winnares van Wimbledon. „Ik ben heel benieuwd hoe het nu met m’n vorm is gesteld.”

Vanwege het coronavirus wordt er al sinds maart niet meer getennist. In ieder geval tot half juli ligt het programma van de ATP (mannen) en WTA (vrouwen) stil. De kans is groot dat die termijn nog eens wordt verlengd.

Her en der worden wel toernooitjes zonder publiek georganiseerd. Zo werken de Duitse en Oostenrijkse tennisbond aan een ’corona-toernooi’, dat zes weken moet gaan duren. Het is de bedoeling om partijen te spelen met slechts twee spelers op een locatie, zonder toeschouwers. Een aantal tv-stations heeft interesse om de partijen uit te zenden.