KNVB ’grijpt in’: drinkpauzes bij betaald voetbal vanwege hitte

„Volgens de weersverwachtingen krijgen we dit weekend tropische temperaturen. Het is voor spelers, stafleden en (assistent)scheidsrechters daarom van belang voldoende te blijven drinken. De internationale richtlijn voor UEFA-competities schrijft voor dat er tijdens de wedstrijd alleen drinkmomenten toegestaan zijn tijdens blessurebehandelingen, maar in dit specifieke geval is besloten af te wijken van de internationale richtlijn”, aldus de KNVB.

De voetbalbond heeft de scheidsrechters betaald voetbal verzocht om komend weekend, voorafgaand aan de wedstrijd, met beide teams duidelijke afspraken te maken over extra drinkpauzes.

De maatregel heeft betrekking op de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB-beker. De tweede speelronde van de Eredivisie wordt vrijdag ingeluid met Excelsior - Vitesse. PSV en Feyenoord komen zaterdag in actie, Ajax speelt zondag.