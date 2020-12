Sven Kramer kwalificeert zich niet voor EK allround en kan titel niet verdedigen

Dat was niet genoeg om in het gecombineerde klassement van de 1500 en 5000 meter een van de twee beschikbare startbewijzen af te dwingen. Kramer eindigde zaterdag nog als tweede op de 5000 meter.

Patrick Roest won de 1500 meter in een tijd van 1.43,79. Daarmee was de winnaar van de 5000 meter 0,06 seconde sneller dan zijn ploeggenoot Thomas Krol. Olympisch kampioen Kjeld Nuis reed de derde tijd: 1.44,68. De top-3 verdiende een ticket voor de WK afstanden half februari in Heerenveen.

Wesly Dijs (1.45,03) en Louis Hollaar (1.45,24) mogen als nummers 4 en 5 van het klassement nog wel deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Heerenveen.

Balen

„Ik zit er niet doorheen, maar leuk is anders”, zei Kramer bij de NOS. „Dit was geen goede 1500 meter en daar baal ik natuurlijk van. Ik had ook een heel lastige rit tegen Thomas Krol. Je weet dat hij altijd heel hard begint en ik probeerde daarom om op mezelf te focussen. Ik wilde drie goede rondjes rijden, maar dat lukte niet echt.”

Kramer gaf toe dat hij een dag eerder op de 5000 meter misschien ’iets te weinig gas had gegeven’. Met een bekeken rit eindigde hij in een tijd van 6.12,57 en daarmee nam hij achteraf gezien te weinig afstand van de concurrentie. „Ik heb zaterdag inderdaad iets te veel ruimte weggegeven. Of ik daar spijt van heb? Nou ja, ik kan er niks meer aan veranderen. Dat is zeker vervelend.”

Kramer wil maandag nog wel van start gaan op de 10.000 meter in Thialf. „Maar ik ga me nu vol richten op de 5000 meter bij de WK afstanden. Dat is voor mij nu het belangrijkste. Ik weet dat ik nog steeds kan meedoen om de wereldtitel.”

’Onwijs jammer’

Door de absentie van Kramer is Roest de grote favoriet. „Onwijs jammer dat hij er niet bij is”, zei de drievoudige wereldkampioen allround. „We maken elkaar altijd beter, in de trainingen en in de wedstrijden. Sven heb ik er altijd gewoon graag bij.” Met de al geplaatste Roest mogen Marwin Talsma en Marcel Bosker deelnemen aan de EK allround.