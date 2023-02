Superieure Alvarado legt beslag op eindwinst Superprestige

Alvarado won deze winter vijf veldritten om de Superprestige. In Middelkerke ontbraken Fem van Empel en Puck Pieterse, de nummers 1 en 2 van het WK van vorige week. De 24-jarige Rotterdamse werd vijfde op het mondiale kampioenschap. "Ik heb vandaag de frustratie er een beetje uit kunnen fietsen", vertelde ze, nadat ze het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop had gereden. "Dit voelt enorm goed. Ik was wel van plan om vroeg weg te rijden, maar het gebeurde eerder dan verwacht."

Het was de tweede keer dat Alvarado het klassement om de Superprestige won. Eerder deed ze dat in het seizoen 2019-2020. In het eindklassement hield ze haar landgenotes Inge van der Heijden en Denise Betsema achter zich.