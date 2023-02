Van der Haar en Alvarado leggen beslag op eindklassement Superprestige

Alvarado won deze winter vijf veldritten om de Superprestige. In Middelkerke ontbraken Fem van Empel en Puck Pieterse, de nummers 1 en 2 van het WK van vorige week. De 24-jarige Rotterdamse werd vijfde op het mondiale kampioenschap. „Ik heb vandaag de frustratie er een beetje uit kunnen fietsen”, vertelde ze, nadat ze het grootste deel van de wedstrijd alleen voorop had gereden. „Dit voelt enorm goed. Ik was wel van plan om vroeg weg te rijden, maar het gebeurde eerder dan verwacht.”

Het was de tweede keer dat Alvarado het klassement om de Superprestige won. Eerder deed ze dat in het seizoen 2019-2020. In het eindklassement hield ze haar landgenotes Inge van der Heijden en Denise Betsema achter zich.

Van der Haar

Lars van der Haar eindigde in de laatste van acht crossen als tweede achter de Belg Eli Iserbyt, de nummer 3 op het WK van afgelopen week in Hoogerheide.

Lars van der Haar. Ⓒ ANP/HH

Van der Haar was de slotwedstrijd uit de reeks crossen begonnen met een redelijke marge op de Belgen Michael Vanthourenhout en Iserbyt. Die had de Woudenberger bewerkstelligd zonder een cross te winnen. In Middelkerke leek Van der Haar wel op weg naar de winst, maar Iserbyt profiteerde van een val van de Nederlander in de slotronde. De Belg Laurens Sweeck werd derde, net voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis.

De beste in het zand

Van der Haar was in de eerste plaats naar Middelkerke gekomen om zijn eindzege veilig te stellen. „Mijn doel was om in de eerste helft van de wedstrijd van zo veel mogelijk mensen weg te rijden en een top 6-klassering veilig te stellen.” Daarmee zou de Nederlands kampioen sowieso zeker zijn van winst van het klassement. „Ik kreeg ook wel het gevoel dat ik de beste man in de koers was, zeker in het zand. Maar Eli was ook goed. En als hij niet mee wil koersen, wordt het moeilijk.”

Zijn val in de laatste ronde nekte Van der Haar. „Ik zette iets te vroeg kracht, waardoor mijn voorwiel weggleed. Ik wilde daar niet wegrijden, maar wel als eerste doorkomen. Jammer, ik zat daarna ook een beetje kapot.”

"Ik rijd mijn beste seizoen ooit"

Zijn eindzege was de bevestiging van wat Van der Haar al wist. „Ik rijd mijn beste seizoen ooit. Ik ben heel trots en baal alleen dat ik niet heb kunnen winnen.” Van der Haar werd vorige week vierde bij de WK en won dit seizoen onder meer de Koppenbergcross.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout van Aert hadden hun seizoen in het veld vorige week al besloten.