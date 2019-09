Hamilton gaat stuk om opmerkingen Verstappen

„This has me in stitches”, zet de regerend wereldkampioen zaterdag op Instagram naar aanleiding van de quote van Verstappen dat Rosberg de ’nieuwe Villeneuve’ is, vergezeld van een ’bravo’-emoticon. Hamilton was onder meer in 2016 teamgenoot van Rosberg. Tussen die twee ging het af en toe hard tegen hard. Rosberg werd uiteindelijk wereldkampioen en stopte toen direct als Formule 1-coureur.

Lewis Hamilton kan de teksten van Max Verstappen wel waarderen. Ⓒ Instagram Lewis Hamilton

De Duitser noemde Verstappen vorige week ’veel te agressief’ naar aanleiding van zijn vroege uitvalbeurt op Spa-Francorchamps. Verstappen was niet onder de indruk van de woorden van Rosberg en haalde donderdag in ferme bewoordingen uit naar de eenvoudig wereldkampioen. De Red Bull-coureur krijgt overigens veel bijval in de paddock. Dat Rosberg niet bij iedereen populair is, is wel duidelijk.

