’Ronald Koeman moet Lionel Messi overtuigen om te blijven’

Een poging van voorzitter Josep Maria Bartomeu om contact te krijgen met Messi, was volgens de radiozender zonder succes.

Koeman sprak enkele dagen geleden voor het eerst met Messi. De oud-bondscoach van Oranje zei vorige week bij zijn presentatie in Camp Nou dat hij zijn elftal om Messi heen wil bouwen. „Hij is de beste speler ter wereld en die wil je in je ploeg hebben, niet bij de tegenstander. Hij wint wedstrijden voor je”, aldus Koeman. „Ik zou heel blij zijn als hij blijft. Hij heeft ook nog een contract en ik ga met hem praten.”

Toch diende Messi enkele dagen later een vertrekverzoek in bij de clubleiding. De 33-jarige Argentijn, die al 20 jaar bij Barcelona voetbalt, staat formeel nog een jaar onder contract. Messi beroept zich echter op een clausule die het mogelijk moet maken dat hij transfervrij weg kan. Duidelijk is dat Messi ontevreden is over het beleid van Bartomeu. Boze supporters van Barcelona eisen het vertrek van de voorzitter.

Manchester City lijkt de beste papieren te hebben om Messi in te lijven als hij inderdaad vertrekt bij Barcelona. De Argentijn treft bij de Engelse club niet alleen landgenoot Sergio Agüero, maar ook trainer Pep Guardiola met wie hij eerder succesvol samenwerkte in Catalonië.

Hint Agüero op komst Messi?

Nu de exit van Messi bij FC Barcelona in de lucht hangt, verlekkeren de fans van meerdere topclubs zich op de komst van de Argentijn. Manchester City wordt dus steevast genoemd als één van de grootste kanshebbers en daar komt voor alerte supporters nog een extra reden bij. Alles heeft te maken met de naamsverandering van Messi’s landgenoot Aguero op social media.

Aguero gaat op social media al jaren door het leven als ’KunAguero10’, maar verwijderde opeens het nummer 10 op alle kanalen uit zijn naam.

Alerte supporters zagen hier meteen een link in met de nakende transfer van Messi naar de Citizens: de aanvoerder van FC Barcelona speelt namelijk al jaren met dit nummer op de rug.

Aguero zou met deze geste anticiperen op de grootste voetbaltransfer van het decennium. Het duo kent elkaar al jarenlang en speelt samen in de Argentijnse nationale ploeg. Fans van de ploeg werden alvast wild op social media: „It’s happening!”