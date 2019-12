Sport Kort: Rayo-fans schelden speler uit voor ’nazi’

Taekwondo: Vier Nederlanders naar OKT

11.14 uur: Vier Nederlandse taekwondoka’s nemen in april deel aan het Europees kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio. De vrouwen Bodine Schoenmakers (-57 kg) en Reshmie Oogink (+67 kg) en de mannen Adil Belkadi (-58 kg) en Fahd Zaouia (-68 kg) zijn door de Taekwondo Bond Nederland aangewezen voor het toernooi dat op 18 en 19 april in Milaan plaatsvindt.

Van het viertal heeft alleen Oogink ervaring met de Spelen. Ze reikte in 2016 in Rio tot de kwartfinales. Een plek bij de beste twee op het OKT levert Nederland een zogenoemde quotumplaats op, die door de bond mag worden ingevuld. Voor het toernooi in de Noord-Italiaanse stad mag ieder land in maximaal twee mannen- en twee vrouwenklassen een sporter afvaardigen.

Voetbal: Spaans duel gestaakt na nazi-leuzen

10.26 uur: Voor het eerst in de geschiedenis van het Spaanse profvoetbal is een duel gestaakt vanwege spreekkoren uit het publiek. Dat gebeurde zondagavond bij de wedstrijd op het tweede niveau tussen Rayo Vallecano en Albacete. Aanvaller Roman Zozoelia was het slachtoffer. Fans van de thuisclub, die hem in 2017 wilde huren van Real Betis, maakten de Oekraïner uit voor nazi.

Volgens het Spaanse radiostation Cadena Ser zongen Rayo-fans ’Zozoelia, je bent een nazi’ en kreeg hij meer beledigingen naar zijn hoofd. De Oekraïner maakte eerder kennis met de harde kern van de Madrileense buurtclub die als links bekend staat. Bij zijn enige training bij Rayo destijds beschuldigden de fans van de club hem ervan dat hij een rechtse extremist zou zijn. Zozoelia, die dat altijd heeft ontkend, keerde spoorslags terug naar Betis en stapte later dat jaar over naar Albacete.

Zowel Rayo als Albacete steunde de scheidsrechter die het duel staakte. „Dit is een trieste avond voor Rayo en voor de sport”, zei clubvoorzitter Raúl Martín Presa. „We veroordelen de beledigingen die een deel van onze fans heeft geuit.”

Zeilen: Heiner achtste na openingsdag WK Finn

09.46 uur: Zeiler Nicholas Heiner heeft een solide start gemaakt op het WK in de Finn-klasse. De 30-jarige Heiner staat na de openingsdag met twee races voor de kust van Melbourne op de achtste plaats in het klassement. In de twee gevaren races eindigde hij respectievelijk als dertiende en derde.

„Het was een goede, solide dag”, vond Heiner. „Ik heb twee mooie wedstrijden gezeild en ik ben tevreden met de resultaten. Het was niet heel speciaal, maar ik ben ook niet tegen een hoge score aangelopen. Dat is belangrijk, want op de eerste dag kan je het evenement niet winnen, maar wel verliezen.” Dinsdag staan er opnieuw twee races op het programma. De leiding is in handen van de Nieuw-Zeelander Andy Maloney.

Basketbal: Lakers op weg naar record in uitwedstrijden

07.57 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers zijn bezig aan een indrukwekkende reeks. De ploeg van vedette LeBron James boekte bij Atlanta Hawks de veertiende overwinning op rij in een uitwedstrijd: 96-101. De Lakers wonnen voor het laatst zoveel duels achter elkaars buitenshuis tijdens het seizoen 1971-1972, toen ze zestien uitwedstrijden achter elkaar in winst omzetten.

De ploeg uit LA verloor dit seizoen pas één uitwedstrijd, en dat was nog in de eigen hal ook. De Lakers delen het Staples Center met stadgenoot Los Angeles Clippers. De Clippers waren op papier de thuisspelende club toen ze eind oktober het nieuwe seizoen in de NBA startten met een zege op de Lakers (112-102). De ploeg van James verloor daarna alleen nog twee echte thuiswedstrijden.

James gooide tegen de Hawks 32 punten bij elkaar en pakte ook nog 13 rebounds. Anthony Davis kwam tot 27 punten en 13 rebounds. Met 24 zeges tegenover drie nederlagen staan de Lakers fier aan kop in het westen. In het oosten is Milwaukee Bucks ook bezig aan een imponerende serie. De Bucks hebben achttien wedstrijden op rij gewonnen.