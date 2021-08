Premium Het beste van De Telegraaf

Zes redenen waarom Ajax dit seizoen weer favoriet is

Door Mike Verweij

Van Dusan Tadic en Ryan Gravenberch wordt dit seizoen opnieuw veel verwacht bij Ajax. Ⓒ FOTO Getty Images

AMSTERDAM - PSV maakt indruk in de voorrondes van de Champions League. En het lijkt erop dat de Eindhovenaren erin zijn geslaagd het gapende gat van vorig seizoen met Ajax te overbruggen of in elk geval te verkleinen. In het duel om de Johan Cruijff Schaal zal zaterdagavond (20.00 uur) iets meer duidelijk worden over de (veranderde) krachtsverhoudingen. Toch zijn er zes redenen waarom Ajax – wellicht tegen wil en dank – weer de favoriet is. Aan PSV om dat te logenstraffen.