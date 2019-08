PSV slaat eerste bod van Sevilla op Bergwijn af

Het is aannemelijk dat Sevilla terugkomt voor de speler die PSV in principe niet kwijt wil. Voor Bergwijn zouden de kaarten wel eens anders kunnen liggen. Zeker nu de Eindhovenaren komend seizoen geen Champions League spelen en hij met Sevilla in een topcompetitie kan uitkomen, zal Bergwijn niet onwelwillend tegenover een switch staan.

Is Sevilla bereid hem tot de duurste speler uit de clubhistorie te maken (nu de onlangs gehaalde verdediger Jules Koundé voor 25 miljoen euro), dan zal hij alle kansen krijgen bij een club in een grote competitie, die al jaren op Europees niveau van zich laat horen. Dat is een pre voor de ontwikkeling van Bergwijn, en tegelijkertijd met het oog op het EK volgend jaar zomer.

Een transfer van Hirving Lozano naar het Italiaanse Napoli hangt nog altijd in de lucht, al roert Valencia zich op de achtergrond. Met die club hadden de Eindhovenaren onlangs beroerde ervaringen hadden rond de (huur)transfer van Toni Lato.

De interesse van Bologna voor Jorrit Hendrix is concreet, maar de Italianen moeten waarschijnlijk eerst een speler verkopen voordat zij een miljoenenbedrag neerleggen voor de middenvelder.