Live Eredivisie: Kan FC Groningen het AZ lastig maken?

Voor de tweede keer dit seizoen verloren de Eindhovenaren een wedstrijd in de verloren. SC Cambuur was in Leeuwarden met liefst 3-0 te sterk. Ajax kan later op zaterdag uitlopen op PSV. De Amsterdammers ontvangen om 20.00 uur Go Ahead Eagles.

Ook de huidige nummer drie, AZ, komt op zaterdag in actie als FC Groningen wacht (18.45 uur). Feyenoord brengt zondag om 14.30 uur een bezoek aan NEC Nijmegen.

FC Groningen - AZ Alkmaar

Ajax - Go Ahead Eagles

FC Twente - Vitesse

SC Cambuur - PSV

Programma en Uitslagen

Zaterdag

SC Cambuur - PSV 3-0

18.45 uur: FC Groningen - AZ Alkmaar

20.00 uur: Ajax - Go Ahead Eagles

21.00 uur: FC Twente - Vitesse

Zondag