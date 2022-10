Live Eredivisie: nog twee duels in achtste speelronde

RKC - Sparta

FC Emmen - sc Heerenveen

NEC-Feyenoord

Excelsior-FC Utrecht

Fortuna-Volendam

Programma en Uitslagen

Zaterdag

SC Cambuur - PSV 3-0

FC Groningen - AZ Alkmaar 1-4

Ajax - Go Ahead Eagles 1-1

FC Twente - Vitesse 3-0

Zondag

12.15 uur: Fortuna Sittard - FC Volendam 2-0

14.30 uur: Feyenoord - NEC Nijmegen 1-1

14.30 uur: Excelsior - FC Utrecht 0-1

16.45 uur: RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

20.00 uur: FC Emmen - sc Heerenveen

SC Cambuur - PSV

De zuur verdiende koppositie heeft PSV direct weer verspeeld. Op de 4-3 zege in de topper tegen Feyenoord volgde een pijnlijke 3-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Het betekende de eerste nederlaag ooit van de Eindhovenaren tegen SC Cambuur en de tweede van dit Eredivisieseizoen na de eerdere uitglijder tegen FC Twente.

Ajax - Go Ahead Eagles

wéér was Go Ahead Eagles de plaaggeest van Ajax. De Deventenaren profiteerden van de lamlendigheid van de Amsterdammers, die duidelijk al met hun gedachten bij het Champions League-treffen van dinsdag met Napoli waren. Willum Willumsson deed het elftal van Alfred Schreuder twaalf minuten voor tijd pijn door de 1-0 van Davy Klaassen weg te poetsen (1-1).

FC Groningen - AZ Alkmaar

AZ heeft op de spectaculaire zege op Ajax een klinkende zege laten volgen in het Hoge Noorden. FC Groningen werd in de Euroborg op een 4-1 nederlaag getrakteerd. Door de zeperd van PSV in Leeuwarden is AZ, de enige nog ongeslagen club in de Eredivisie, opgerukt naar de koppositie, met een punt meer dan Ajax, dat zich verslikte in Go Ahead Eagles.

FC Twente - Vitesse

Phillip Cocu heeft na ruim vier jaar zijn rentree gemaakt als coach in de Eredivisie met een nederlaag met Vitesse. De Arnhemmers gingen met 3-0 onderuit bij FC Twente, dat door de zege op 16 punten komt.