Statistieken Eredivisie: AZ naar de kop dankzij slechte resultaten PSV en Ajax

Door onze Telesportredactie

Op de eerste speelronde na de interlandbreak komen de koplopers direct op zaterdag in actie. PSV opende het voetbalweekeinde dramatisch. Voor de tweede keer dit seizoen verloren de Eindhovenaren een wedstrijd in de Eredivisie. SC Cambuur was in Leeuwarden met liefst 3-0 te sterk. Later verslikte Ajax zich in Go Ahead Eagles (1-1), waardoor AZ door een 4-1 zege in Groningen de nieuwe koploper is.