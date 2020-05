Red Bull Salzburg verovert direct Oostenrijkse beker

In de finale in Klagenfurt werd Austria Lustenau, van het tweede niveau, met 5-0 verslagen.

De doelpunten vielen in de eerste helft. Dominik Szoboszlai opende de score en kort daarop werd het door een eigen doelpunt van Dominik Stumberger 0-2. In de tweede helft liep de score nog op via Noah Okafor, Majeed Ashimeru en Sekou Koita.

De competitie in Oostenrijk, waarin Red Bull ook aan de leiding gaat, wordt dinsdag hervat. LASK Linz was de koploper toen de competitie werd onderbroken, maar die club werd deze week echter zwaar gestraft voor het niet naleven van de coronaregels en kreeg zes punten in mindering.

Daardoor begint RB Salzburg nu met drie punten voorsprong aan de hervatting van de Oostenrijkse Bundesliga.

Servië: Rode Ster Belgrado meteen kampioen

In Servië heeft Rode Ster Belgrado meteen bij de hervatting van de competitie het kampioenschap opgeëist.

De ploeg van coach Dejan Stankovic won met 0-4 bij FK Rad uit Belgrado en kwam daarmee op 72 punten. Concurrent Partizan heeft 58 punten, veertien minder een kan met nog vier duels te spelen de koploper niet meer inhalen.

Rode Ster-coach Dejan Stankovic. Ⓒ EPA

Voor Rode Ster is dit het derde landskampioenschap op rij. Voor Stankovic, oud-speler van Rode Ster, Lazio en Internazionale, is het de eerste titel met de club. Hij begon vlak voor kerst vorig jaar aan zijn eerste trainersklus bij Rode Ster.