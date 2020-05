Niet alle Premier League-spelers hopen op snelle herstart

Volgens Bobby Barnes, oud-speler en nu directeur van spelersvakbond PFA, maken de voetballers zich zorgen om hun gezondheid als ze weer het veld op gaan. Zeker nadat afgelopen weekeinde een derde speler van Brighton & Hove Albion positief heeft getest op het coronavirus.

De twintig clubs uit de Premier League praten maandag weer over ’Project Restart’. Ze hopen dat de 92 resterende wedstrijden van dit seizoen nog gespeeld kunnen worden. Mogelijk gebeurt dat vanaf komende maand in enkele ’neutrale’ stadions en worden de spelers wekenlang afgeschermd van de buitenwereld.

„We kennen spelers die oprecht bezorgd zijn”, zei Barnes in The Times. „Je hebt spelers met jonge kinderen, met zwangere partners, met onderliggende gezondheidsproblemen. En sommige jonge, donkere spelers met wie ik heb gesproken lazen in de pers over het overheidsonderzoek waarin staat dat juist zij meer risico lopen. Vanaf dag 1 zeg ik al: wij als mannen in pakken zijn er heel goed in om onze mening te geven, maar wij staan op zaterdagmiddag niet op het veld en hoeven daarna niet terug naar onze familie.”