Davy Klaassen: ’Maarten Stekelenburg hoort zeker in de voorselectie thuis’

Dat denkt in ieder geval Ajax-middenvelder Davy Klaassen, die zelf ook op het lijstje van bondscoach Frank de Boer staat. „Wij maakten er al geintjes over de laatste tijd, dat hij misschien wel weer in aanmerking kwam”, zegt hij tegenover Ajax TV. „Maar ik denk dat hij het wel verdiend heeft. Eigenlijk vanuit het niets moest hij er staan en hij staat er. Dus ik denk dat hij zeker in de voorselectie thuishoort.”

Zelf keerde Klaassen afgelopen herfst na drie jaar terug als international. Dat heeft hij onder andere te danken aan zijn transfer naar Ajax, nadat hij drie jaar in het buitenland, bij Everton en Werder Bremen, vertoefde. „Het is sowieso fijn dat je weer om de prijzen speelt en veel wint, dat helpt voor je gemoedstoestand gedurende de week. Ik voel me hier gewoon thuis. Het spel dat we spelen past goed bij mij, dus ik heb het hier naar mijn zin.”

Clash met Young Boys

Voordat Klaassen en Stekelenburg wellicht weer minuten kunnen gaan maken bij Oranje wacht er met Ajax eerst nog een dubbele ontmoeting in de Europa League tegen het Zwitserse BSC Young Boys. „Volgens mij zijn ze vrij gericht op de counter, dus daarmee moet je altijd oppassen. Maar wij willen naar de volgende ronde, als we goed zijn over twee duels dan kunnen we dat ook halen.”

Het wordt ook een weerzien met oud-ploeggenoot Miralem Sulejmani. Klaassen bewaart goede herinneringen aan de Serviër. „Hij was wel een van de jongens die mij gelijk welkom liet voelen. Een hele fijne gozer, die ook altijd oog had voor de jonge jongens. Buiten dat hij goed kon voetballen vond ik dat wel mooi aan hem. Ik denk dat elke speler - zeker elke jeugdspeler - dat kan beamen.”