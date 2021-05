Oranje begint voorbereiding op EK drijfnat, maar uiteindelijk breekt zon door

Voetbal

Voetballers Litouwen niet naar Minsk na incident met Ryanair-vlucht

Het nationale voetbalteam van Litouwen en de beloften van Jong Litouwen weigeren geplande wedstrijden in Minsk tegen Wit-Rusland te spelen. Dit is een gevolg van de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel, zo melden media in...