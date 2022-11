Snooker-icoon Ronnie O’Sullivan onder vuur bij collega’s

In diverse media heeft The Rocket luidkeels verkondigd dat het spel hem niet zoveel meer doet en dat bij hem winnen of verliezen geen verschil maakt. Zelfs zijn historische whitewash-nederlaag in het UK Championship tegen Ding Junhui (6-0) deed hem ogenschijnlijk weinig.

Het is Shaun Murphy die zich durfde uit te spreken over de afbreuk die O’Sullivan - in zijn ogen - doet aan de snookersport. „Zijn uitlatingen dat hij geen ’honger’ meer heeft naar het winnen van toernooien, is een slecht signaal”, zegt Murphy.

Volgens de tweevoudige wereldkampioen heeft The Rocket de macht en het podium om de snookersport naar een hoger niveau te brengen. „Het is voor hem, in zijn positie en met zijn financiële middelen misschien makkelijk om zo over de snookersport te praten. Maar dit geldt niet voor de meeste andere snookerspelers. Die willen wel alles op alles zetten om wedstrijden en toernooien te winnen en hebben het prijzengeld hard nodig om hun gezin te kunnen onderhouden. Ik heb heel veel aan snooker te danken, anders was ik in de anonimiteit opgegroeid.”

Irritatie

Ook Judd Trump heeft zich in het verleden al eens uitgesproken dat het gedrag van O’Sullivan hem irriteert en niet bevorderlijk is voor de sport.

Het gedrag van The Rocket is onnavolgbaar. Hij heeft de meeste titels in het snooker op zijn naam staan. Heeft het meeste prijzengeld in de snookergeschiedenis gewonnen en heeft wereldwijd de meeste fans en wordt door miljoenen snookerliefhebbers gevolgd.

Maar O’Sullivan is ook de speler die de meeste geldboetes heeft gekregen, de meeste waarschuwingen en de meeste aanvaringen met de bestuurders heeft gehad en er heeft zelfs een flinke schorsing boven zijn hoofd gehangen. Ook buiten de spotlights van de snookertafel heeft hij een turbulent leven achter de rug met drank, drugs en rock-’n- roll.

Ronnie O’Sullivan is even briljant als flamboyant en soms heel irritant. Kortom: The Rocket heeft bijna alles in zowel positieve - als negatieve zin.