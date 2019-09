Sport Kort: Rusland stuurt 29 'neutrale' atleten naar WK

Atletiek: Rusland stuurt 29 'neutrale' atleten naar WK

15.41 uur: Rusland zendt 29 atleten naar de WK atletiek, die 27 september beginnen in Doha. Zij zullen meedoen onder neutrale vlag, want de Russische atletiekfederatie is nog altijd geschorst vanwege het omvangrijke dopinggebruik onder Russische atleten.

De atleten die naar Doha mogen, zijn uitgebreid doorgelicht. Ze hebben aangetoond nooit deel te hebben uitgemaakt van het Russische dopingssysteem.

Hoogspringster Maria Lasitskene is het boegbeeld van de ploeg. De tweevoudig wereldkampioene kan in de hoofdstad van Qatar haar titel verdedigen. Ze onderstreepte haar vorm dit jaar met een sprong over 2,06 meter, een persoonlijk record. Ook hordeloper Sergej Sjoebenkov mag naar Doha. Hij won in 2015 mondiaal goud op de 110 meter horden.

Waterpolo: Loodzwareloting waterpoloërs

11.46 uur: De Nederlandse waterpoloërs spelen in de World League tegen de twee finalisten van de Olympische Spelen van Rio 2016. De mannen van bondscoach Harry van der Meer werden bij de loting ingedeeld in de poule met Servië en Kroatië. De Serviërs wonnen drie jaar geleden in Rio de olympische titel door de Kroaten met 11-7 te verslaan.

Op het recente WK in Gwangju bleef de olympisch kampioen steken in de kwartfinales. Kroatië veroverde het brons in Zuid-Korea. Als winnaar van de laatste editie van de World League heeft Servië zich al verzekerd van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Egan Bernal mist het WK. Ⓒ Reuters

Wielrennen: Bernal laat WK schieten

08.55 uur: De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de WK in Yorkshire.

De winnaar van de Tour de France was door bondscoach Carlos Mario Jaramillo opgenomen in de selectie van acht renners, maar Bernal besloot zich kort voor het sluiten van de inschrijftermijn terug te trekken. Carlos Betancur neemt zijn plek over.

De 22-jarige klimmer van Team Ineos kwam sinds zijn overwinning in de Tour nog maar één keer in actie, in de Clásica San Sebastián. Bernal was vooral druk met criteriums rijden en huldigingen. Hij voelt zich niet sterk genoeg om op 29 september bij de WK in actie te komen in de wegwedstrijd.

Bianca Andreescu met de US Open-beker. Ⓒ AFP

Tennis: Straat voor Andreescu

08.06 uur: De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft een ’eigen’ straat gekregen in haar geboorteplaats Mississauga, een voorstad van Toronto. Een week na haar eindzege op de US Open werd de 19-jarige tennisster door duizenden stadsgenoten gehuldigd. Andreescu rekende in de finale in New York af met Serena Williams en veroverde zo als eerste Canadese een grandslamtitel.

Niet alleen werd een straat naar de US Open-kampioene vernoemd, de Andreescu Way, ze ontving uit handen van burgemeester Bonnie Crombie ook nog eens de sleutel van de stad. „Dit is te gek”, zei Andreescu, die in Canada al is omgedoopt tot ’Queen B’.

„Ik had nooit gedacht dat ik ooit eens mijn eigen huldiging zou hebben. Maar dit is pas het begin. Ik heb dromen en ik ben blij dat ik die nooit heb opgegeven. Anders had ik hier niet gestaan”, zei ze vanaf het podium tegen de menigte voor zich. „Als ik het kan, als Serena het kan, als Roger het kan, als de basketballers van Toronto Raptors het kunnen, dan kunnen jullie het ook!”