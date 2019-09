Sport Kort: Volleyballers naar achtste finales EK

Dagelijks verzamelen we in Sport Kort het korte nieuws van alle kanten. Bekijk hieronder het overzicht van dinsdag 17 september.

Kanon verlaat ADO en verhuist naar Egypte

23.16 uur: Wilfried Kanon heeft afscheid genomen bij ADO Den Haag. De 26-jarige verdediger verhuist naar Egypte, waar hij een meerjarig contract ondertekent bij Pyramids FC. De 34-voudig international van Ivoorkust kwam zes jaar uit voor de Haagse club. Hij stond nog tot medio 2022 onder contract bij ADO.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As kijkt met een positief gevoel terug op de Haagse periode van Kanon. "Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club. Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust. Gelukkig hebben we met Shaquille Pinas al wel een uitstekende vervanger voor Wilfried klaarstaan."

Volleybal: Nederlandse mannen naar achtste finales op EK

22.36 uur: De Nederlandse volleyballers hebben zich bij het EK vroegtijdig verzekerd van een plaats in de achtste finales. In de voorlaatste groepswedstrijd was Oranje in Amsterdam met 3-1 te sterk voor het nog puntloze Estland. De setstanden waren: 22-25 25-19 25-19 25-20. Voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza was het de derde poulezege in de vierde speelronde. Afgelopen zondag was het thuisteam niet opgewassen tegen wereldkampioen Polen.

Nederland stelde in de eerste set nog teleur tegen Estland. Het spel van Oranje was onzuiver en voorspelbaar. In de tweede set kwam de thuisploeg beter in het ritme en mede dankzij de sterke service van Michaël Parkinson kon Nederland de stand in sets in evenwicht brengen. In de derde set zette de stijgende lijn in het spel van Oranje zich door en ook in de vierde set kon Estland niet meer onder de Nederlandse druk vandaan komen.

Aanvoerder Nimir Abdel-Aziz was weer eens een klasse apart. Hij was topscorer met 27 punten. Ook Thijs ter Horst (19 punten) was prima op dreef.

Eerder op de dag won Polen met 3-0 van Montenegro. De titelkandidaat kan daardoor de poulewinst niet meer mislopen.

Nederland sluit woensdag de groepsfase af met de wedstrijd tegen Tsjechië in Amsterdam. Daarna wordt bekend tegen wie Oranje speelt in de achtste finales. Dat duel is in elk geval zaterdag in Apeldoorn (aanvang: 16.00 uur).

John Stones Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Ook Stones valt weg bij Manchester City

18.23 uur: Coach Pep Guardiola van Manchester City kan woensdag in de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League geen beroep doen op centrale verdediger John Stones. De Engelse international is in Oekraïne geblesseerd geraakt op de training. Hij liep een spierblessure op en is ongeveer een maand uitgeschakeld.

Eerder viel Aymeric Laporte bij City weg in het hart van de defensie. De Fransman is door een knieblessure dit kalenderjaar niet meer inzetbaar.

Guardiola heeft in zijn dure selectie met de Argentijn Nicolás Otamendi nu nog maar één echte centrale verdediger beschikbaar. De Belg Vincent Kompany was jarenlang in het centrum van de verdediging een gewaardeerde kracht, maar verhuisde afgelopen zomer als speler-trainer naar Anderlecht.

Dylan van Baarle Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Van Baarle verlengt contract tot eind 2022

16.55 uur: Dylan van Baarle heeft zijn contract bij Team Ineos met drie jaar verlengd. De Nederlandse wielrenner ligt nu bij de Britse topploeg tot eind 2022 vast. Hij rijdt sinds 2018 voor de formatie, die tot mei van dit jaar nog als Team Sky bekend stond.

Van Baarle (27) is aan het beste seizoen uit zijn loopbaan bezig. Hij won onder meer de Herald Sun Tour in Australië en schreef een etappe op zijn naam in het Critérium du Dauphiné. "Dylan vervulde bovendien een sleutelrol in het succes van Egan Bernal in de Tour de France", laat de ploegleiding weten. De Colombiaan pakte de eindzege in Frankrijk mede dankzij de steun van Van Baarle.

"Ik ben superblij met mijn nieuwe contract", reageert Van Baarle opgetogen. "Ik ben bij deze ploeg een betere renner geworden en ik wil die progressie voortzetten. Drie jaar erbij geeft mij vertrouwen en het toont tevens aan dat het team in mij ook vertrouwen heeft."

Maria Lasitskene, het boegbeeld van de ploeg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Rusland stuurt 29 'neutrale' atleten naar WK

15.41 uur: Rusland zendt 29 atleten naar de WK atletiek, die 27 september beginnen in Doha. Zij zullen meedoen onder neutrale vlag, want de Russische atletiekfederatie is nog altijd geschorst vanwege het omvangrijke dopinggebruik onder Russische atleten.

De atleten die naar Doha mogen, zijn uitgebreid doorgelicht. Ze hebben aangetoond nooit deel te hebben uitgemaakt van het Russische dopingssysteem.

Hoogspringster Maria Lasitskene is het boegbeeld van de ploeg. De tweevoudig wereldkampioene kan in de hoofdstad van Qatar haar titel verdedigen. Ze onderstreepte haar vorm dit jaar met een sprong over 2,06 meter, een persoonlijk record. Ook hordeloper Sergej Sjoebenkov mag naar Doha. Hij won in 2015 mondiaal goud op de 110 meter horden.

Waterpolo: Loodzwareloting waterpoloërs

11.46 uur: De Nederlandse waterpoloërs spelen in de World League tegen de twee finalisten van de Olympische Spelen van Rio 2016. De mannen van bondscoach Harry van der Meer werden bij de loting ingedeeld in de poule met Servië en Kroatië. De Serviërs wonnen drie jaar geleden in Rio de olympische titel door de Kroaten met 11-7 te verslaan.

Op het recente WK in Gwangju bleef de olympisch kampioen steken in de kwartfinales. Kroatië veroverde het brons in Zuid-Korea. Als winnaar van de laatste editie van de World League heeft Servië zich al verzekerd van deelname aan de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Egan Bernal mist het WK. Ⓒ Reuters

Wielrennen: Bernal laat WK schieten

08.55 uur: De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de WK in Yorkshire.

De winnaar van de Tour de France was door bondscoach Carlos Mario Jaramillo opgenomen in de selectie van acht renners, maar Bernal besloot zich kort voor het sluiten van de inschrijftermijn terug te trekken. Carlos Betancur neemt zijn plek over.

De 22-jarige klimmer van Team Ineos kwam sinds zijn overwinning in de Tour nog maar één keer in actie, in de Clásica San Sebastián. Bernal was vooral druk met criteriums rijden en huldigingen. Hij voelt zich niet sterk genoeg om op 29 september bij de WK in actie te komen in de wegwedstrijd.

Bianca Andreescu met de US Open-beker. Ⓒ AFP

Tennis: Straat voor Andreescu

08.06 uur: De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft een ’eigen’ straat gekregen in haar geboorteplaats Mississauga, een voorstad van Toronto. Een week na haar eindzege op de US Open werd de 19-jarige tennisster door duizenden stadsgenoten gehuldigd. Andreescu rekende in de finale in New York af met Serena Williams en veroverde zo als eerste Canadese een grandslamtitel.

Niet alleen werd een straat naar de US Open-kampioene vernoemd, de Andreescu Way, ze ontving uit handen van burgemeester Bonnie Crombie ook nog eens de sleutel van de stad. „Dit is te gek”, zei Andreescu, die in Canada al is omgedoopt tot ’Queen B’.

„Ik had nooit gedacht dat ik ooit eens mijn eigen huldiging zou hebben. Maar dit is pas het begin. Ik heb dromen en ik ben blij dat ik die nooit heb opgegeven. Anders had ik hier niet gestaan”, zei ze vanaf het podium tegen de menigte voor zich. „Als ik het kan, als Serena het kan, als Roger het kan, als de basketballers van Toronto Raptors het kunnen, dan kunnen jullie het ook!”