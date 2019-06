Steijn verlaat VVV en vertrekt naar Emiraten

De 45-jarige Steijn was sinds 2014 werkzaam bij VVV. In 2017 werd hij kampioen in de eerste divisie en de afgelopen twee seizoenen hield hij de Limburgers in de eredivisie. Voor zijn periode in Venlo was hij hoofdtrainer bij ADO Den Haag.

Ook PEC Zwolle had interesse in Steijn, maar de Zwollenaren kozen uiteindelijk voor John Stegeman.

Al-Wahda werd afgelopen seizoen derde in de Verenigde Arabische Emiraten. De club begint op 5 augustus aan de Aziatische Champions League tegen Al Nassr uit Saoedi-Arabië.