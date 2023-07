Ook broer Van den Berg vertrekt naar Engeland

De jongste van de twee broers heeft over belangstelling niet te klagen. Ook Premier League-club Brentford FC en een hele reeks clubs in de Engelse Championship en clubs in Italië (AS Roma) willen de 1.90 meter lange speler aantrekken.

Bij Middlesbrough denkt trainer Michael Carrick, die eerder assistent was bij Louis van Gaal, hem de meeste kans op speeltijd te kunnen geven. Van den Berg wordt in de komende dagen al in het noorden van Engeland verwacht.