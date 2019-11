Wolff: Mercedes in F1 geen vaststaand feit

Na volgend seizoen zullen er in de belangrijkste raceklasse ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. „Alles wijst er op dat we daarna blijven meedoen”, verduidelijkt Wolff. „Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen dat we definitief in de Formule 1 blijven.”

„Als straks helemaal duidelijk is wat er allemaal precies gaat veranderen zullen we ons standpunt bepalen”, aldus Wolff. „Blijft de Formule 1 ook in de nieuwe stijl interessant als entertainment- en technologieplatform? En wat kan onze rol daarin zijn? Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.”

Lewis Hamilton, rijdend in een Mercedes, werd dit seizoen opnieuw wereldkampioen. De naderende veranderingen zijn bedoeld om de wedstrijden spannender te maken.

