Lewandowski doet Dortmund weer pijn in Duitse thriller

Al in de eerste minuut van de spectaculaire wedstrijd kreeg spits Robert Lewandowski namens Bayern München een grote kans om zijn voormalige ploeg pijn te doen, maar hij schoot rakelings naast. Twintig minuten later leek de Pool alsnog te scoren, maar de videoscheidsrechter ontdekte buitenspel en keurde het doelpunt af. Dortmund overleefde de sterke fase van de bezoekers en kwam vlak voor rust op 1-0 doordat Marco Reus een voorzet van Raphaël Guerreiro afrondde.

Zeventiende ’Lewa-treffer’

Lang kon Dortmund niet leunen op die voorsprong, want in blessuretijd van de eerste helft trok David Alaba met een vrije trap de stand weer gelijk. Bayern had niet lang nodig in de tweede helft om ook de tweede goal te maken. Lewandowski was trefzeker met een knappe kopbal, zijn zeventiende doelpunt tegen Dortmund sinds zijn overstap in 2014.

Invaller Leroy Sané maakte de 3-1, waarna spits Erling Haaland het verschil in de 83e minuut verkleinde tot 3-2. In de spannende slotfase maakte Lewandowski de 4-2, maar opnieuw zette de videoarbiter een streep door de treffer.

De laatste keer dat Dortmund van Bayern wist te winnen, was in november 2018. Door de zege staat de ploeg van trainer Hansi Flick twee punten los van naaste belager RB Leipzig.

