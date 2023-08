Lieke Klaver grijpt naast medailles in finale 400 meter op WK atletiek

BOEDAPEST - Lieke Klaver heeft ook in haar tweede WK-finale naast de medailles gegrepen. De 25-jarige atlete eindigde bij de mondiale titelstrijd in Boedapest als zesde op de 400 meter in een tijd van 50,33 seconden. Dat was ruim boven haar persoonlijk record van 49,81.

Lieke Klaver in actie tijdens de finale op de 400 meter Ⓒ ANP/HH